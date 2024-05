Cortona Comics - ci siamo Eventi e mostre in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Laura Lucente Il conto alla rovescia è cominciato. Domani si aprirà la seconda edizione del. L’inaugurazione al centro convegni Sant’Agostino cuore pulsante della manifestazione alle 10,30. Due fine settimana die tante iniziative dedicate ai giovani delle scuole del territorio anche durante i giorni feriali. 4 lein programma situate in 4 luoghi luoghi diversoi della. La prima è quella dedicata a Fabio Celoni, ospite d’onore che sarà premiato con lo Jac d’Oro, il premio alla carriera sul fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti. L’esposizione sarà visibile nella parte centrale del chiostro di Sant’Agostino. A Palazzo Ferretti saranno esposte le opere di tre autori italiani di fama internazionale, che hanno raccolto successi su successi negli Usa: Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele, protagonisti della mostra "Italians do it better".