Concerto danzato con UmbriaEnsemble al Teatro Excelsior

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il romanticismo è protagonista deldiche stasera alle 21, per ragioni meteo, si esibisce al(e non alla Villa del Boccaglione, come annunciato) in occasione della Giornata Europea dei Parchi. “Su sentieri di bosco segreti“ è il titolo dello spettacolo che vede in scena Christian Schmitt, oboe, Luca Ranieri, viola, Maria Cecilia Berioli, violoncello, Alessandra Gentile, pianoforte e Filippo Sodi, danza, in un repertorio musicale romantico con l’op. 28 di August Klughardt del 1873, che mette in musica i “Canti delle canne” (Schilflieder) di Lenau in una intensa partitura per oboe, viola e pianoforte, il Trio op.11 in Sib Maggiore per viola, violoncello e pianoforte di Beethoven e il Quartetto in Fa per oboe, viola, violoncello e pianoforte di Joseph Rheinberger, organista e compositore nato in Liechtenstein ma naturalizzato bavarese, devoto alle ispirazioni naturalistiche più squisitamente romantiche.