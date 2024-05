Playoff Serie A basket | venerdì scattano le semifinali Calendario - orari e dove vedere le partite

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bologna, 23 maggio 2024 – Archiviate le gare 5 dei quarti di finale, si volta pagina ed è già tempo di pensare allescudetto del campionato diA diche comincerannosera alle 20.45 con la sfida in programma alla Segafredo Arena tra la Virtus Bologna padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del bouquet del digitale terrestre). I bianconeri, sulla carta principali antagonisti di Milano e arrivati primi al termine della stagione regolare dopo aver brillato a lungo anche in Eurolega, sono reduci dalla netta vittoria nella “bella” dellacontro una Tortona che ha comunque saputo vendere a carissimo prezzo la pelle rimontando dallo 0-2 al 2-2. Nellanon sono però mancati gli imprevisti per gli uomini di Banchi, che hanno dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare di Iffe Lundberg – che rientrerà presumibilmente in questa- e un’epidemia influenzale che ha fortemente debilitato alcuni uomini chiave come Hackett, Belinelli e Shengelia, il quale però si è ampiamente riscattato giocando una gara 5 da autentico trascinatore.

Colpo ad effetto per la Reggio BiC: nella città dello Stretto arriva Juninho - Colpo ad effetto per la Reggio BiC: nella città dello Stretto arriva Juninho - Cristiano Clemente Junior è un giocatore duttile che può colpire sia dentro l’area che dalla lunga distanza, caratteristiche che lo rendono ancor più pericoloso ed imprevedibile per le difese avversar ... reggiotoday

Basket, semifinale playoff: domani Gara 3 tra Cantù e Udine in Friuli - basket, semifinale playoff: domani Gara 3 tra Cantù e Udine in Friuli - Dopo la vittoria a Desio che ha portato la Pallacanestro Cantù sul 2-0 nella serie di semifinale Playoff contro Udine. Ora le partite si spostano in Friuli. Gara 3 in programma domani sera alle 21. espansionetv

Bologna e Venezia pronte per Gara 1: Tucker osservato speciale - Bologna e Venezia pronte per Gara 1: Tucker osservato speciale - Domani alle 20:45 la palla due di Gara 1 con il dubbio Kabengele per la Reyer, ancora assente Lundberg per le V Nere ... sportmediaset.mediaset