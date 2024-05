Isola 18 - svelata la triste verità dietro l’abbandono di Daniele Radini Tedeschi | Ecco perché ho dovuto lasciare

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tra i tanti che in questa edizione de L’dei Famosi hanno deciso diil gioco e ritirarsi, facendo così ritorno in Italia c’è stato anche, il quale però non ha mai rivelato le vere ragioni che l’hanno spinto a prendere la decisione di abbandonare il reality. Ieri sera,è stato ospite della decima puntata del reality e proprio durante la diretta è intervenuto, parlando dei due gruppi che si sono formati sull’, spiegando però che Edoardo Stoppa non fa parte di nessuno dei due. A causa dei tempi televisivi, però,non ha potuto portare a termine il discorso e così ha deciso di spiegare tramite il suo profilo Instagram ciò che intendeva, raccontando anche le vere ragioni che lo hanno portato ail gioco: Sull’ci sono due gruppi e poi c’è una persona a parte, che è Edoardo Stoppa, il quale nei miei confronti è stato molto bravo, si è comportato molto bene.