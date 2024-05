FAQ Assegno di Inclusione e 6 consigli utili

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’diè una misura di sostegno economico fondamentale per molte famiglie italiane. Tuttavia, sono numerose le domande e i dubbi che possono sorgere riguardo alla sua gestione e ai requisiti necessari. In questo articolo rispondiamo alle domande più frequenti e offriamopratici per aiutare i beneficiari a gestire al meglio il sussidio. Alcune domande Frequenti sull’die relative risposte 1. Chi ha diritto all’di? L’diè destinato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 9360 euro. Inoltre, il nucleo deve includere almeno un minore, una persona con disabilità, o un membro con età superiore ai 60 anni. 2. Come si presenta la domanda per l’di? La domanda si può presentare online attraverso il portale dell’INPS, oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o i patronati.