Darderi-Etcheverry - ATP Lione 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

(Di giovedì 23 maggio 2024) Domani, non prima delle 14.30, Lucianosarà nuovamente in campo per affrontare nella semifinale dell’ATP250 dil’argentino Tomas(testa di serie n.6). L’italo-argentino, che sta vivendo una grande stagione, vuol dar seguito al suo incedere sulla terra rossa francese. Quest’oggiha potuto beneficiare del walkover, dal momento che il transalpino Arthur Rinderknech non si è presentato in campo e le cause del suo ritiro senza giocare non sono note. Malignamente si potrebbe pensare a un’assenza “strategica” in vista dell’imminente Roland Garros. Vero è che Luciano ha guadagnato l’approdo a un turno. Conservirà la miglior versione di Luciano, ovvero grande solidità con il servizio e il dritto e consistenza dal lato del rovescio, perché l’avversario è un giocatore che sa muoversi bene, sbaglia poco, nonostante sia particolarmente alto. Vedremo come il classe 2002 di origini sudamericana saprà caversela.