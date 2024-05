Calciomercato Milan - Moncada accelera per Serhou Guirassy | Simic può sbloccare la reattiva?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024), Geoffreyper l’attaccante dello Stoccardapuòla trattativa… Il futuro delvede. Nelle ultime ore, la trattativa per l’attaccante dello Stoccarda è entrata nel vivo, tanto che c’è stato anche un incontro tra alcuni esponenti del club tedesco e quelli del club di via Aldo Rossi. Durante il vertice si è discusso del centravanti guineano, ma anche di altri profili, come quello del giovane difensore centrale della primavera, Jan-Carlo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, proprio quest’ultimo potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa per arrivare a. Il nove dello Stoccarda piace molto in casa rossonera e in questa stagione vanta numeri incredibili: 30 goal in 30 partite tra campionato e coppe. Oltre al classe 2005 della formazione di Ignazio Abate, la squadra tedesca sarebbe interessata anche a Malick Thiaw, che piace però anche in Premier League.