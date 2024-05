Aviaria - primo caso di contagio umano in Australia | è un bimbo rientrato dall’India

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 10:33 Il virus dell’potrebbe causare una nuova pandemia? Per ora non ci sono allarmismi ma l’attenzione resta alta, a causa della certezza che la malattia sia ora trasmissibile agli esseri umani. Ilcertificato risale all’inizio dell’anno, quando un allevatore texano ha mostrato peri sintomi L'articolo proviene da Il Difforme. .

Un contadino texano è il primo caso documentato al mondo di trasmissione dell'influenza aviaria dall'animale all'uomo. Ma per gli esperti non c'è alcun allarme. ilgiornale

Roma, 4 maggio 2024 – Il virus dell'influenza aviaria rialza pericolosamente la testa in Usa e l’allarme arriva fino all’Italia. Secondo il virologo Burioni “non ci sono trasmissioni uomo-uomo”, ma bisogna comunque fare attenzione. quotidiano

Influenza aviaria, secondo caso umano di infezione da H5N1 negli Usa - ...di recente ad un lavoratore del Texas colpito da congiuntivite emorragica e considerato il primo ...disponibili questa infezione non cambia l'attuale valutazione del rischio che l'influenza aviaria H5N1 ...

Epidemia aviaria nei bovini, secondo caso umano in Usa - ... ritenuto il primo caso umano di Hpai A/H5N1 legato all' epidemia tra le mucche negli Stati Uniti, ...i Cdc - questa infezione non cambia l'attuale valutazione del rischio che l'influenza aviaria H5N1 ...