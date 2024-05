8BLEVRAI - fuori domani 24 maggio VIS A VIS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 23 maggio 2024) A poche settimane dalla pubblicazione del brano “Favela”, uno dei nuovi talenti più interessanti della scena rap italiana pubblica venerdì 24il nuovo singolo “Vis a Vis”. Andiamo a saperne di più.esce24con “Vis a Vis”pubblicavenerdì 242024 il nuovo singolo “Vis a Vis” (Sony Music Italy/Epic), già disponibile in presave. Cosa descrive “Vis a vis”? Attraverso il nuovo brano, il giovane artista prova a raccontare il suo modo vivere e il suo sguardo sulla realtà che lo circonda; un vero e proprio “faccia a faccia” con il mondo, la vita e le difficoltà, ma anche, allo stesso tempo, un profondo confronto con se stesso. Un pezzo in cassa dritta, in cui la scrittura e la produzione, curata da 2nd Roof insieme a wherestheplug, si uniscono e si completano perfettamente, portando la giusta carica per affrontare i temi descritti.