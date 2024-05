Terracina - si spoglia nel parco e poi aggredisce gli agenti | arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024- Nel pomeriggio del 20 maggio personale del Commissariato di P.S. di, ha tratto in arresto un cittadino del Bangladesh di anni 29, con diversi pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di Violenza, resistenza e minacce a P.U. e lesioni. In particolare nella tarda mattinata del 20 maggio veniva segnalata tramite utenza di emergenza 112-Nue, la presenza di un uomo, di origine straniera, che si stava denudando all’interno di uncittadino sito in via D. Alighieri dove vi erano alcune donne e bambini. Immediatamente la volante del Commissariato disi recava sul posto e notava la persona descritta sdraiata su un muretto in pietra a diversi metri dalla fontana sita nella piazza in cima al. Alla richiesta degli operanti di fornire le generalità, lo straniero dapprima con il dito indice portato al naso richiedeva di fare silenzio, successivamente con scatto repentino, si alzava dal muretto ed al fine di sottrarsi al controllo, afferrava con la mano destra il collo di un operatore della volante, sferrandogli un calcio alla gamba destra.