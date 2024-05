Omicidio a Roma - 41enne accoltellato al petto in piazza dei Cinquecento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 22 maggio 2024 – Accoltellamento indei: unsomalo è morto dopo essere statoal torace. E' accaduto dopo la mezzanotte e sul posto è intervenuta la polizia. Le indagini della squadra mobile hanno consentito di rintracciare, poco dopo, il presunto aggressore in un bar di via Cernaia. La sua posizione è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.