Cina | mantiene crescita numero di brevetti di invenzione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pechino, 22 mag – (Xinhua) – Ildid’concessi innei primi quattro mesi di quest’anno ha registrato un aumento del 43,42% su base annua, ha dichiarato questa settimana la massima autorita’ per la regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese. L’ultimo rapporto sui dati relativi aidell’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale ha rivelato che tra gennaio e aprile di quest’anno sono stati concessi inoltre 362.000di. Id’impresa hanno costituito la maggioranza, registrando il piu’ alto tasso disu base annua rispetto a quelli ottenuti da universita’, istituti di ricerca e privati. Entro la fine del 2023, lapossedeva circa 4,02 milioni did’validi a livello nazionale, diventando cosi’ il primo Paese al mondo a detenere oltre 4 milioni di talinazionali.

