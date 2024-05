Una città itinerante Sono ormai 93mila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024)una grandeche ogni giorno si sposta dall’Italia per raggiungere il posto di lavoro oltre confine. I frontalieri in Italia, secondo i dati del mese di marzo,, la maggior parte in Lombardia, soprattutto nei territori delle province di Varese e Como (75mila). Seguono Sondrio e Verbania con 12mila, 1.700 in Valle d’Aosta e 1.000 in Trentino Alto Adige. Sabato 2a Como alle 9,30 davanti al Palazzo della Regione si terrà una manifestazione dei frontalieri organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per ribadire la contrarietà alla nuova tassa sulla salute ritenuta iniqua con la richiesta al Governo di fare marcia indietro non dando attuazione all’imposta. Ros.For.