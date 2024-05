Tavares - read my Leap! Dialogo semiserio tra l’ad e se stesso

(Di martedì 21 maggio 2024) di Carblogger: “myche poi sarebbemotor ma in Cina lo chiamano semplicemente. Vi presento il costruttore di auto elettriche e mio nuovo socio cinese, c’ho investito 1,5 miliardi euro di Stellantis (tanto avevo in tasca utili per quasi 19 miliardi, tiè).my, perché da settembre vi vendo le elettriche cinesi dimotor con il loro marchio (l’ho appena giurato) e subito a un prezzo cheap che ve lo sognate, sotto i 20mila per la piccola T03 e chi c’è, c’è. Sì, la Dacia Spring cinesina con doppio passaporto. Ma anch’io ho in mente un visto per il socio a Mirafiori, con tutto quello spazio vuoto che ho”.: “my, avevo detto che i cinesi non li volevo ...

(Adnkronos) – "Da settembre 2024 avvieremo l'esportazione di modelli Leapmotor in 9 mercati europei" fra cui l' Italia , in un processo "sostenuto da 200 punti di vendita , con un importante contributo della rete Stellantis & you. Siamo in fase di omologazione dei modelli e a settembre apriremo le vendite". Lo annuncia, in una conferenza stampa da […] periodicodaily

