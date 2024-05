Roberto Alessi cita Barbara e dice la sua su Myrta | Come si dice a Milano

(Di martedì 21 maggio 2024)è il direttore di Novella 2000, recentemente ha pubblicato il suo ultimo libro e spesso lo si vede nel cast degli opinionisti de La Vita in Diretta di Alberto Matano. “Mi ha chiamato Santino Fiorillo che si occupa del cast de La Vita in Diretta” – ha confessato a BubinoBlog – “Lo ammiro da sempre e sono corsoun campione dei 100 metri“. A domanda diretta: “Questa è stata la prima stagione di Pomeriggio 5 conMerlino,mai non ha avuto un buon riscontro?“,ha preferito non risponderendo però un detto diche lascia poco spazio all’immaginazione. “Non sarebbe elegante rispondere. Asiogni ‘Ogni ofelè fa el so mestè’, ...

Dopo il Grande Fratello pare che ad Alessio Falsone sia stato chiesto di proporsi per Tale e Quale , ma lui ha detto "no, grazie" L'articolo Alessio Falsone dice ‘No grazie’ a Tale e Quale : in ballo un programma sportivo proviene da Novella 2000.

La madre di Alessia Pifferi appare come una donna ferita: "Mia figlia è sempre mia figlia. Le ho dato casa mia, bastava che lo diceva e la bambina me la portavo via io". Le sue parole il giorno della richiesta di ergastolo per la figlia Alessia ...

Roberto Alessi “Fedez-Cristiano Iovino Ecco i motivi della rissa”/ “Ludovica Di Gresy non c’entra nulla…” - Roberto alessi “Fedez-Cristiano Iovino Ecco i motivi della rissa”/ “Ludovica Di Gresy non c’entra nulla…” - Roberto alessi su Fedez e l'aggressione a Cristiano Iovino: "I motivi della rissa al The Club. Ludovica Di Gresy non c'entra nulla". Il giallo della bionda ...

Paternò Calcio, festa a Palazzo Alessi per la vittoria della Coppa Italia Dilettanti: “Vittoria della città” - Paternò Calcio, festa a Palazzo alessi per la vittoria della Coppa Italia Dilettanti: “Vittoria della città” - Grande festa ieri sera all’interno del cortile di Palazzo alessi per omaggiare e festeggiare i neocampioni della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza, il Paternò del presidente Ivan Mazzamuto.

Fedez e Iovino, e se la verità fosse diversa Cristiano ha colpito per primo Intanto arriva un VIDEO inaspettato - Fedez e Iovino, e se la verità fosse diversa Cristiano ha colpito per primo Intanto arriva un VIDEO inaspettato - Un video inaspettato sta per nutrire gli amanti del gossip italiano; sempre Fabrizio Corona, infatti, ha dichiarato che molto presto Fedez e Cristiano Iovino appariranno insieme in una clip registrata ...