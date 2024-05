Monza - addio Palladino? Ecco i due nomi per sostituirlo

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilè alla ricerca di un nuovo tecnico in caso didi Raffaele: i brianzoli guardano in Serie B Ilpotrebbe dover direa Raffaele: il tecnico è finito nel mirino della Fiorentina e all’estero piace anche all’Olympique Marsiglia e i brianzoli starebbero valutando due profili dalla Serie B.

Lazio, Immobile: “L’addio di Sarri Sono rimasto ferito da chi pensava…” - Lazio, Immobile: “L’addio di Sarri Sono rimasto ferito da chi pensava…” - Il capitano biancoceleste, additato come uno dei responsabili dell'addio di Sarri, torna sulle dimissioni dell'ormai ex tecnico biancoceleste ... cittaceleste

Cragno: dall’addio al Cagliari al quasi anonimato in due anni. E ora la discesa in B con il Sassuolo - Cragno: dall’addio al Cagliari al quasi anonimato in due anni. E ora la discesa in B con il Sassuolo - In rossoblù, nonostante due retrocessioni, ha avuto un percorso di crescita importante, entrando nel giro della Nazionale con annesso esordio ... calciocasteddu

Monza, Galliani saluta in caso di cessione Intanto possibile ridimensionamento - monza, Galliani saluta in caso di cessione Intanto possibile ridimensionamento - Cosa succederà al monza nei prossimi mesi Quello che si sa è che diversi soggetti si sono interessati alla situazione dei biancorossi e che potrebbe presto esserci ... torinogranata