Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 129,2 punti - Lo spread tra Btp e bund tedeschi chiude in rialzo a 129,2 punti - Chiude in rialzo a 129,2 punti il differenziale tra Btp e bund decennali tedeschi, contro i 128 segnati in apertura e nella chiusura precedente. Scende di 3 punti il rendimento annuo italiano al 3,78% ... ansa

Rendimenti Btp e Bund in lieve calo - Rendimenti Btp e bund in lieve calo - I rendimenti dei titoli di Stato trattano in leggero ribasso con il costo di finanziamento del Btp decennale al 3,80% e quello del bund decennale tedesco fermo al 2,50%. Lo spread Btp/bund oscilla int ... milanofinanza

Piazza Affari chiude a -0,6%, Saipem sugli scudi (+4%) - Piazza Affari chiude a -0,6%, Saipem sugli scudi (+4%) - Sull’obbligazionario, lo spread Btp-bund resta poco mosso intorno a 129 punti base con il decennale italiano al 3,80% e il bund al 2,51%. Tra le materie prime, l’oro viaggia a 2.428 dollari mentre ... borse