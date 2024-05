Intervento sulle sponde del Tevere Ma abbattono un intero bosco e vendono la legna | tutto illegale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Doveva essere undi taglio delle piante per rendere più facile, in quell’area, il defluire delle acque del fiume. Invece, in base agli accertamenti effettuati dai carabinieri forestali di Perugia nel comune di Torgiano, a essere abbattute sarebbero state non quelle autorizzate dalla Regione Umbria, non quelle che l’avrebbe reso necessario tagliare, ma le piante che erano più facili da falciare e di maggiore dimensioni. Quelle, insomma, che commercializzate, anche in questo caso in violazione della legge sul commercio extra europeo, avrebbero reso di più. I rappresentanti legali di tre aziende, coinvolte nelle operazioni, sono stati denunciati. I carabinieri, secondo quanto riferito, hanno effettuato un controllo lungo un tratto del fiumenel territorio di Torgiano, dove erano ...