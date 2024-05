Ia | Meloni - ' inciderà su scenari geopolitic - da gap rischio tensioni e conflitti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale è destinata ad incidere anche suglii e sugli equilibri attuali, perché può garantire a chi la gestisce e la utilizza un vantaggio competitivo. La storia ci ha insegnato che dalla competizione per procurarsi quel vantaggio competitivo e dalle differenze tra chi ha raggiunto quel vantaggio e chi resta indietro possono nascere, se non addirittura. Per questo, è necessario costruire insieme, nel rispetto della differenza di approcci tra le diverse realtà nazionali, dei meccanismi di governance globali. È una sfida per tutti". Così la premier Giorgiain un videomessaggio indirizzato al Summit di Seoul sull'intelligenza artificiale. E' una sfida, rimarca la presidente del Consiglio, "per i governi, chiamati a ...