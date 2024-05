Graduatorie ATA 24 mesi - ancora dubbi e perplessità I chiarimenti QUESTION TIME con Sorrentino LIVE Mercoledì 22 maggio alle 16 | 00

(Di martedì 21 maggio 2024) È iniziato il periodo per la presentazione delle domande di inserimento nelleATA 24, valide per l'anno scolastico 2024/2025. Gli aspiranti avranno tempo fino al prossimo 30per inoltrare le proprie istanze tramite la procedura online. L'articolo .

Entro le ore 14 del 30 maggio il personale ATA può presentare domanda di inserimento o aggiornamento nelle Graduatorie 24 mesi . Gli aspiranti devono ricordare che alcune dichiarazioni devono essere riconfermate anche in caso di domanda di aggiornamento e quindi già inserite in precedenza. Fra queste si segnala il modello H: attribuzione priorità . L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi : priorità scelta sede per legge 104. orizzontescuola

Domande di partecipazione al concorso, per soli titoli, ATA 24 mesi , aperte su istanze online fino al 30 maggio. Le Graduatorie di prima fascia verranno utilizzate nell'anno scolastico 2024-25 per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze. In questi anni, causa alto numero di posti vacanti, tanti assistenti amministrativi hanno prestato servizio per coprire i posti di DSGA . orizzontescuola

Graduatorie ATA 24 mesi, gli assistenti amministrativi DSGA facenti funzione possono dichiarare il servizio - graduatorie ATA 24 mesi, gli assistenti amministrativi DSGA facenti funzione possono dichiarare il servizio - Domande di partecipazione al concorso, per soli titoli, ATA 24 mesi, aperte su istanze online fino al 30 maggio. Le graduatorie di prima fascia verranno utilizzate nell'anno scolastico 2024-25 per l'a ... orizzontescuola