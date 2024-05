Cannes - arriva al festival il fuggitivo Mohammad Rasulof

(Di martedì 21 maggio 2024) La notizia era attesa da giorni, ma la conferma ufficiale è stata data solo oggi dal direttore del, Thierry Fremaux:, uno dei più importanti cineasti iraniani di questi anni, di recente condannato a cinque anni di prigione dal regime e fuggito in modo rocambolesco all'annuncio della sentenza, accompagnerà il suo film in concorso per la Palma d'oro.è infatti in Europa e sarà avenerdì 24 (penultimo giorno del) per presentare al pubblico la sua ultima opera "I semi del fico sacro". "Nel ricevere questo artista - ha dichiarato Fremaux - ilintende affermare il suo sostegno a tutti gli artisti che nel mondo subiscono violenze e rappresaglie contro la loro arte".

