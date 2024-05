Cadavere fatto a pezzi nel bosco ’Flaco’ estradato da Santo Domingo L’omicidio per una partita di droga

(Di martedì 21 maggio 2024) Era scappato prima in Spagna poi nella Repubblica Dominicana, nella speranza di far perdere le proprie tracce e, soprattutto, sfuggire alla giustizia italiana. Un ’piano’ fallito del tutto, finito ieri con l’estradizione di Mota Paulino Raulin Manuel (soprannominato il “Flaco”) daall’aeroporto di Milano Malpensa (scortato da personale dell’Interpol): da Malpensa è stato poi trasferito al carcere di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria sna. La fuga del trafficante dominicano si era già conclusa circa 4 mesi fa nella Repubblica Dominicana. L’arresto del latitante, ricercato dalla Procura della Spezia, è arrivato attraverso il coordinamento investigativo tra il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, la Dcsa, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri della Spezia (che lo avevano ...

Zanica . Si infittisce il mistero legato al cadavere senza documenti ritrovato nella mattinata di sabato (4 maggio) in una roggia di via Canonici a Zanica . A distanza di oltre 48 ore dal rinvenimento, ancora nessuno si è fatto vivo per segnalare la ...

Rimane senza soluzione il giallo del Cadavere trovato nella tarda mattinata di sabato 4 maggio in un roggia di via Canonici a Zanica . A notarlo era stato, attorno alle 11, un passante che si trovava nella zona: vedendo il corpo di un uomo immerso ...

