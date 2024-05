Baby K | Il potere di una donna quando si ama

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si intitola Fino al Blackout il nuovo singolo diK, di cui l’artista ha firmato testo, musica e coproduzione. Non che la cantautrice sia nuova all’esperienza di mettere le mani nelle sonorità dei suoi brani, ma forse – per la prima volta – qui si è resa assoluta protagonista della ricerca del sound. «Normalmente,incontri un produttore, ti chiede in che mood sei e io rispondo con alcuni spunti. – ci diceK – È vero che ho sempre messo un po’ bocca sulla produzione, ma questa volta ci siamo seduti insieme, ci siamo divertiti e ci siamo fatti guidare dalla musica. Non ho curato solo l’arrangiamento, ma proprio la produzione in tutto e per tutto». A livello sonoro, Fino al Blackout nasconde di fatto qualche sorpresa. Come una citazione a Raffaella Carrà e alla sua A far l’amore comincia tu. Il tutto arricchito dal ...