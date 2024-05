Allenatore Milan - De Zerbi nega tutto | Non c’è nessun clu - ve lo assicuro

2024-05-20 14:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio mercato .com: “Il Brighton ha confermato che l’allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier ...

Nei giorni scorsi, dopo l’addio ufficiale al Brighton, Roberto De Zerbi è entrato di prepotenza tra i nomi del toto allenatori per la prossima stagione. L’allenatore italiano piace a Milan e Napoli , come racconta Sport Mediaset. Napoli su De ...

Guardiola segnali al City, De Zerbi sogna il Milan - Guardiola segnali al City, De zerbi sogna il milan - "Finora ero più propenso ad andarmene piuttosto che a rimanere, ma poi ho parlato con il club e ora voglio rimanere. Sì, il prossimo anno sarò ancora qui e poi parleremo". Le parole di Pep Guardiola a ...

Pellegatti sicuro: “Klopp e De Zerbi mai al Milan. Non so se Fonseca sia l’uomo giusto” - Pellegatti sicuro: “Klopp e De zerbi mai al milan. Non so se Fonseca sia l’uomo giusto” - Intervenuto a Pressing, Carlo Pellegatti, giornalista che conosce benissimo le vicende del milan, ha parlato della questione allenatore. Pellegatti: "Fonseca in Francia grande allenatore ma.." "Non so ...

Cambio di strategia per la panchina del Milan: Roberto De Zerbi in corsa - Cambio di strategia per la panchina del milan: Roberto De zerbi in corsa - Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha recentemente rivelato sul suo canale YouTube che il milan sta cercando un successore per Stefano Pioli. Secondo Pellegatti, queste potrebbero essere ore decisiv ...