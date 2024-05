(Di domenica 19 maggio 2024) I media di Statoiani hanno trasmesso un filmato delle squadre di soccorso alla ricerca dell'che trasportava il Presidenteiano Ebrahime che ha subito un "atterraggio difficile". Lein corso in una foresta rurale dove si pensa si trovi l'stava viaggiando nella provinciaiana dell'Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha dichiarato che l'incidente è avvenuto nei pressi di Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitaleiana, Teheran. In seguito, la TV di Stato ha collocato l'incidente più a est, vicino al villaggio di Uzi, ma i dettagli sono rimasti contraddittori. Treimpegnati nelle ...

