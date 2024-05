Iran, incidente per elicottero presidente Raisi. "La sua vita è in pericolo" - iran, incidente per elicottero presidente raisi. "La sua vita è in pericolo" - Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo n ...

Raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - raisi non è mai stato un leader carismatico ... una posizione da cui si è occupato soprattutto delle politiche dell'iran in Medio Oriente: stretti legami con Hezbollah in Libano ed è uno degli ...

L'uno-due di Washington e Gantz mette all'angolo Netanyahu, ma il futuro di Gaza resta un'incognita - L'uno-due di Washington e Gantz mette all'angolo Netanyahu, ma il futuro di Gaza resta un'incognita - Fresco del viaggio in Arabia saudita, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ribussa alla porta di Bibi, con la richiesta di un percorso ...