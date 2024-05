Il duello per Solaro Contro il bis di Nilde il centrodestra si ritrova sul nome di Puzzello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sarà una decidere chi sarà il sindaco didei prossimi cinque anni. Due candidati, in rappresentanza di due schieramenti opposti. Da una parte la sindaca uscenteMoretti, 39 anni, insegnante, che si ricandida alla guida della lista Insieme perche unisce esponenti di una lista civica, esponenti del Pd e di area centrosinistra. Dall’altra Alfredo, 51 anni, infermiere professionale, consigliere d’opposizione uscente per Forza Italia, alla guida di della listaUniti per, che raccoglie anche i simboli degli altri partiti nazionali di coalizione. La novità rispetto alle elezioni di cinque anni fa sta proprio nell’unità del: nel 2019 c’erano tre liste con Lega e Forza Italia ...