Chico Forti è uscito dal carcere | sarà in Italia nelle prossime settimane

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia. Potrebbero bastare due o tre settimane

Ci sono buone notizie per chico Forti. Finalmente il nostro connazionale potrà tornare in Italia. Le agenzie hanno battuto in questi minuti la notizia che si aspettava da settimane, dopo che Giorgia

Il 65enne trentino è trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement: potrebbero servire due-tre settimane per il ritorno in patria. Lo zio: "Dopo quasi 25 anni forse stavolta l'incubo finisce davvero"