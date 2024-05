Chi affronteranno Bolelli Vavassori in semifinale a Roma? Il tabellone delle semifinali di doppio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Simoneed Andreasono approdati innel torneo dimaschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: nel primo pomeriggio la coppia azzurra ha eliminato il neerlandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Mektic, accreditati della settima testa di serie. Nel penultimo atto, in programma sabato, gli azzurrila coppia composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, i quali hanno vinto l’unico precedente, giocato proprio in questa stagione, nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Nella parte alta del, invece, lasarà tra il duo composto dall’iberico Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos accreditati del numero 1 del, e la coppia ...

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis nel torneo di doppio maschile: da inizio manifestazione i due azzurri hanno così incamerato 360 punti per il ranking ATP della ...

Roma, 16 mag. (askanews) – Bolelli e Vavassori non smettono di stupire. Dopo aver battuto i n. 2 al mondo Bopanna ed Ebden, i due azzurri si sono qualificati alle semifinali degli Internazionali d’Italia battendo Wesley Koolhof e Nikola Mektic, ...

Bolelli-Vavassori, che spettacolo: battuti Koolhof e Mektic, è semifinale al Foro - bolelli-vavassori, che spettacolo: battuti Koolhof e Mektic, è semifinale al Foro - La coppia azzurra continua a splendere agli Internazionali d'Italia: 6-4 6-2 ai quarti di finale dopo lo splendido successo su Ebden e Bopanna ...

Tennis: Vavassori e Bolelli incantano ancora, è semifinale - Tennis: vavassori e bolelli incantano ancora, è semifinale - Grande match anche quest’oggi a Roma per la coppia italiana composta da Andrea vavassori e Simone bolelli, che ha superato i numeri 7 del mondo Koolhof e Mektic con un perentorio 6-4, 6-2, qualificand ...

ATP Roma 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori di forza in semifinale agli Internazionali d’Italia - ATP Roma 2024: Simone bolelli e Andrea vavassori di forza in semifinale agli Internazionali d’Italia - Simone bolelli e Andrea vavassori, nel caldissimo ambiente del campo intitolato a Nicola Pietrangeli, si qualificano per le semifinali degli ...