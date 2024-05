Bologna in Champions | pullman scoperto in città per celebrare il traguardo

Bologna , 12 maggio 2024 – Una gioia incontenibile fatta di abbracci, colori, bandiere, e tutto il cuore dei bolognesi che per questa Festa , la Festa della città , ha atteso 60 anni. Il sogno è realtà: il Bologna è in Champions League. La notte ...

Al fischio finale di Atalanta-Roma a Bologna è esplosa la festa : con due giornate d’anticipo la qualificazione in Champions League per la squadra guidata in panchina da Thiago Motta è aritmeticamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli ...

Non si ferma la festa per la storica qualificazione in Champions del Bologna . Troppo l’entusiamo dopo tanta attesa (giusto sessant’anni) dall’ultima volta. Anche ieri festeggiamenti e brindisi in onore dei ragazzi di Thiago Motta che con due ...

