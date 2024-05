Scontri in A1 tra gli ultras della Juventus e dell’Atalanta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 – Gruppi didie Atalanta si sono incontrati e affrontati a suon di sassi e bastonate nel tratto toscano dell’A1. Entrambi erano diretti a Roma dove questa sera è in programma la finale di Coppa Italia. Il primo si è verificato nell'area di servizio Arno Ovest (Firenze), dove era fermo un pullman di tifosi juventini: è sopraggiunto un bus con a bordodell'Atalanta e sono partiti insulti senza ulteriore escalation. L'altro episodio nell'area di sosta San Giovanni (Arezzo). Anche in questa occasione si sono incrociatidelle due squadre ed oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni. Agentidigos sono intervenuti: si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico, ma in breve è stata ripristinata la calma.

