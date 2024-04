Parigi - crollano le pale del Moulin Rouge

Le cause non sono ancora note, di certo c'è che stanotte è crollato il simbolo del "cabaret" Parigino più famoso al mondo. Le pale del celebre Moulin Rouge, che il 6 ottobre prossimo festeggerà i 135 anni di vita, si sono staccate, riporta Le Parisien, tra le 2 e le 3 del mattino finendo ...

Continua a leggere>>