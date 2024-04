Minerbio - vandalizzata la lapide in memoria del partigiano Bruno Bolelli

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Bologna), 25 aprile 2024 - Risveglio amaro, quello di oggi, per il comune di. Nella notte qualche ignoto ha vandalizzato, mandandola in frantumi, laindelche si trova nel parco dietro al Municipio. Ad accorgersi del gesto ignobile è stata la sindaca di, Roberta Bonori. Proprio lì, infatti, nella mattinata di oggi si sono tenute le celebrazioni della Festa della Liberazione e, poco prima che iniziasse la manifestazione del 25 aprile, amministrazione e forze dell’ordine si sono rese conto del vandalismo portato a termine nella notte appena passata. Immediata la condanna dell’amministrazione che si dice “infuriata per un gesto così ignobile”. Il primo cittadino Bonori andrà a fare ...

