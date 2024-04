La festa ipocrita del 25 aprile festeggiatela voi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) A Torino, come ogni primavera, una masnada di balordi e teppisti dei centri sociali sfondano il cordone di polizia, pestano come chi sa di poterlo fare, risultato: sette agenti all’ospedale. Il governo esprime solidarietà agli sbirri mandati al macello ma non muove un dito per tutelarli: quanto ci vuole a chiudere il covo Askatasuna, responsabile dei casini, che sta nell’alone del terrorismo e dello spaccio e viene protetto dal Comune? Nelle università dettano legge i soliti che vorrebbero cancellare Israele, sul modello delle università americane: il governo esprime forte condanna, ma non muove un dito. In Inghilterra un premier musulmano spedisce le migrazioni bibliche dei clandestini in Ruanda, con tutte le ragioni perché, uno un limite va pure posto, due questi non si integreranno mai, tre Londra ed altre città sono già ostaggio dell’Islam politico; l’Inghilterra ha avuto nel 2023 ...