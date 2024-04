Il 25 aprile c’è sempre il sole - anche quando piove

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25, giorno della festa della Liberazione, è uno dei più importanti per la nostra bella e libera Italia È proprio vero. Il 25c’èil. Dane ho cognizione hopensato che il giorno della commemorazione della Liberazione dal nazifascimo sia uno dei più importanti. Questa mattina ho chiesto a mio figlio – nove anni – cosa fosse per lui la Libertà mi ha risposto seccamente: “Non avere compiti a casa”. È chiaro che ognuno ha la sua, ma per noi italiani ha un significato diverso altissimo, importantissimo e nobilissimo. Il 25del 1945 ha segnato la fine di una spietata dittatura in Italia, durata 20 anni. Venti anni di pensiero unico una iattura per ...