Come scegliere il deodorante | differenze e tipologie per ogni tipo di pelle

(Di giovedì 25 aprile 2024) Quando si pensa al, si tende sempre a pensare unicamente al suo profumo e al fatto che questo ci debba piacere durare il più a lungo possibile. Tutto vero certo, ma troppo spesso ci si dimentica che ilè un cosmetico a tutti gli effetti, di cui si fa grandissimo uso che viene anche tremendamente sottovalutato. Un prodotto che spesso viene comprato senza pensarci, scelto dallo scaffale dei supermercato e senza prestare particolare attenzione alogia dello stesso e agli ingredienti di cui è composto, ma lasciandosi guidare unicamente dal suo profumo. Sbagliatissimo!ilgiusto, infatti, è importante per l’igiene personale, poiché vi permette di evitare cattivi odori ma anche di regolare la sudorazione e la traspirazione della, ...

Napoli, 17 aprile 2024 – droga nascosta nello stick di deodorante , nei prodotti per l’igiene intima e perfino nella colomba pasquale . entrava così nel Carcere napoletano di Poggioreale lo stupefacente scoperto nelle celle da Spike e A-Iron, i due cani anti droga della polizia di Avellino. A nulla ... Continua a leggere>>

Dove trovare online il deodorante naturale più indicato per ogni esigenza - Una selezione di alternative che tengono sotto controllo sudorazione, batteri e cattivi odori, sfruttando solo ingredienti disponibili in natura ...

Continua a leggere>>

Codice Sconto L'Occitane - Puntare sulla qualità è anche più vantaggioso quando la ricetta della bellezza include i L'Occitane coupon. Gli acquisti da casa si trasformano in un conveniente piacere con i L'Occitane codici sconto ...

Continua a leggere>>

In occasione del lancio dei nuovi deodoranti antitraspiranti Dove Advanced Care BigMama si unisce a Dove - Al via la collaborazione con BigMama: Dove sceglie una delle giovani icone più rappresentative del rap italiano per la sua nuova campagna di comunicazione integrata Nasce la nuova linea deodoranti ant ...

Continua a leggere>>