C’è stata una lite e l’hanno messo fuori Altro caso all’Isola dei Famosi | il naufrago allontanato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nuovi sviluppi sull’Isola deitengono tutti con il fiato sospeso. Dopo unascoppiata per la questione del cibo tra i naufraghi, uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare temporaneamente il gioco. Ma cosa è successo esattamente? Ecco quanto è emerso finora. L’atmosfera sull’Isola si è fatta tesa in seguito alla punizione inflitta a Pietro Fanelli per una violazione del regolamento. Tuttavia, unconcorrente ha attirato l’attenzione: Daniele Radini Tedeschi, critico d’arte, già al centro di varie discussioni con gli altri naufraghi, soprattutto con Joe Bastianich. Le tensioni sembrano non placarsi. Dal diario del giorno 16 dell’Isola deiemerge che Radini Tedeschi è ancora molto irritato per il furto di cibo avvenuto in passato. Durante l’organizzazione delle scorte alimentari, si è fatto ...