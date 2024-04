Bielorussia | schierate decine di testate nucleari 120mila soldati ucraini al confine - alto rischio incidenti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 aprile 2024 – Si riaccendono improvvisamente i riflettori sullanello scacchiere della guerra tra Russa e Ucraina. Il presidente Alexander Lukashenko rilascia dichiarazioni inquietanti, riprese dalla Tass, mirate a inserirsi nella strategia della tensione che vede contrapposte non solo Mosca e Kiev, ma le forze occidentali a quelle filo Putin. Il leader di Minsk rivela che alcon lasarebbero ammassati, motivo per cui sarebbe “alta la probabilità di provocazioni armate” da parte di Kiev. Situazioni che che rischiano di generare una “escalation conal”. Lo scenario paventato è quello di un possibile attacco nei territori di Minsk. E proprio in questa eventualità ...

