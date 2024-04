25 Aprile - Mattarella in Toscana | Senza memoria non c’è futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella Val di Chiana (Arezzo), 252024 – "Sono venuto, oggi, qui a Civitella, uno dei luoghi simbolo della barbarie nazifascista per faredi tutte le vittime dei crimini di guerra, trucidate, in quel 1944, sul territorio nazionale e all'estero. Non c'è parte del suolo italiano, con la sola eccezione della Sardegna, che non abbia patito la violenza nazifascista contro i civili e non abbia pianto sulle spoglie dei propri concittadini brutalmente uccisi”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergioarrivato questa mattina a Civitella Val di Chiana dove, il 29 giugno del 1944 furono massacrate dai nazisti 244 persone. Proprio nella piazza, intitolata a don Alcide Lazzeri che offrì la sua vita nella speranza, vana, di salvare la popolazione, furono giustiziati a gruppi di cinque gli uomini del paese, ...