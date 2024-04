Rosicchiando i Cavi | Topi Mettono in Tilt la Videosorveglianza nel Centro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chieti - Una situazione insolita ha colpito ildella città, dove circa venti telecamere disono rimaste fuori servizio a causa dei danni causati dai. I roditori hanno infatti rosicchiato idella fibra ottica, mandando ingli impianti di sorveglianza lungo una delle strade più trafficate. Il Comune è intervenuto d'urgenza per ripristinare il servizio, concentrando gli sforzi dall'incrocio di via Madonna dei Sette Dolori a corso Mazzini, fino al civico 278, su una distanza complessiva di circa 500 metri. Sembrerebbe che i, presenti nelle fogne, siano riusciti a evitare anche i veleni utilizzati per la derattizzazione, causando ulteriori problemi. leggi tutto