Professore vuole far cantare ‘Faccetta nera’ in classe | il preside lo blocca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Polemica furiosa all’Istituto ‘Don Lorenzo Milani’ di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, proprio alla vigilia della festa della Liberazione del 25 aprile. Gli alunni di questa scuola media campana non dovranno piùla canzone fascista, come aveva invece programmato un docente di musica.Leggi anche: Francesco Lollobrigida contro l’antifascismo: “Troppo generico, porta con sé violenza” La reazione delcontroa scuola “Commemoriamo oggi, invece, le vittime del nazifascismo che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese”, prova a mettere fine alle polemiche ilMarco De Prospo, che ha anche deciso di notificare un provvedimento disciplinare di censura aldi musica Luigi ...