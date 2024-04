Piantedosi - subito ok a ddl per tutelare forze di polizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un "pilastro" del disegno di legge del governo sulla sicurezza, all'esame delle commissione Affari costituzionali della Camera, "è dedicato alla tutela degli operatori didurante lo svolgimento dei loro compiti. Si tratta di misure, soprattutto queste ultime, che ho fortemente voluto e che ritengo non più procrastinabili, come anche i fatti di ieri a Torino dimostrano. Lo dobbiamo alle donne e uomini in divisa che, per adempiere ai loro doveri e per garantire i nostri diritti, sono quotidianamente esposti ad aggressioni, minacce e violenze messe in atto da chi ha l'unico obiettivo di non rispettare le leggi e di provocare disordini". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, al question time alla Camera. "Ho già avviato - ha affermato il ministro - proficue interlocuzioni con i Gruppi di maggioranza finalizzate a una sollecita ...