Aggredisce una ragazzina e la palpeggia mentre gira un video; nei guai 25enne pontino

aggredisce e palpeggia una ragazza minorenne mentre gira un video, 25enne arrestato dai carabinieri - Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata su minore. Secondo la ricostruzione una ragazzina ha chiamato il 112 raccontando di essere ...ilmessaggero

Blogger aggredito in zona stazione a Bologna: picchiato e rapinato da due immigrati - Il video-maker stava intervistando alcuni ragazzi stranieri per documentare lo stato dell’integrazione sociale in città, quando sono iniziati gli insulti e poi le botte ...ilrestodelcarlino

“Ti taglio la testa”: giovane aggredisce l’ex fidanzata con delle forbici - Arrestato a Catania un giovane per aggressione alla sua ex compagna: durante un incontro, l'uomo l'ha ferita alla testa con una forbice.newsmondo