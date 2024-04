Tabellone WTA Madrid 2024 | Paolini con vista Garcia e Krejcikova - sorteggio complesso per varie italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Sorteggiato quest’oggi ilprincipale del torneo WTA 1000 di, il quinto della stagione. Si va a giocare nella capitale spagnola e, segnatamente, là dove la bielorussa Aryna Sabalenka difende il proprio titolo. Molto ricco il parco di match interessanti da guardare. C’è innanzitutto da mettere a fuoco il numero di impegni delle, quattro in questo caso. Martina Trevisan sfiderà Sloane Stephens: contro l’americana ex campionessa degli US Open, sorprendentemente, non ci sono precedenti (anche se è vero che la traiettoria agonistica delle due, che distano pochi mesi per nascita, sono profondamente diverse). La direzione possibile è quella della belga Elise Mertens. Tutte le altre azzurre sono in basso. In particolare, qualora Elisabetta Cocciaretto dovesse battere la polacca Magda Linette (l’unico precedente è anche ...