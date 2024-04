(Di domenica 21 aprile 2024) Polemiche inper Zurigo-San Gallo, partita valida per il massimo campionato elvetico. Una fitta nevicata ha obbligato il direttore dia fermare il gioco per impraticabilità del, per poi riprenderlo mezz'ora più tardi. Ma la partita non doveva nemmeno iniziare.

Clima da profondo inverno in Svizzera, gara interrotta dopo soli 5 minuti: campo subito impraticabile - Polemiche in Svizzera per Zurigo-San Gallo, partita valida per il massimo campionato elvetico. Una fitta nevicata ha obbligato il direttore di gara a fermare il gioco per impraticabilità del campo, ...fanpage

Chiavari: Clima, turismo, giornalismo ed Europa al Forum Giannini - Dall'ufficio stampa del Comune di Rapallo Si è conclusa con successo la quarta edizione dell'Economic Forum Giannini, tenutasi a Chiavari dal 18 al 20 ...levantenews

Clima, nel suolo una riserva 'dimenticata' di carbonio - Nel mondo oltre 2.300 miliardi di tonnellate di carbonio sono immagazzinati nei primi due metri di suolo sotto forma di sostanze inorganiche, in pratica una quantità cinque volte superiore a quella pr ...ansa