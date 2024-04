Traffico Roma del 19-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato questa mattina in direzione della Flaminia all’altezza dell’incrocio per la storta e via Trionfale per incidenti invece sono segnalati in viale della Moschea su via dei Campi Sportivi in via Appia Pignatelli all’altezza via dell’Almone è ancora in via Marmorata per un incidente all’altezza di via Giovanni Branca su via Collatina Vecchia resta invece il divieto ditra via Grotta di Gregna è via Sansoni in seguito all’incidente di ieri divieto di transito anche in via di torricola in questo caso per lavori di potatura tra via Ardeatina a via della Stazione di torricola divieto che sarà in vigore fino alle 17 di oggi infine code sulla Pontina per lavori all’altezza dell’incrocio con via di Decima In collaborazione con ...