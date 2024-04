Rebel Moon | Ed Skrein ha una scena di sesso esplicito con un alieno nella director' s cut

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuovi dettagli sulla's cut di Zack Snyder in arrivo in streaminggiornata di oggi fa il suo esordio in streaming- Parte 2: La sfregiatrice, ma i fan sono già ansiosi di sapere cosa sarà incluso nelle attese's cut di entrambe le parti in arrivo presumibilmente questa estate. Il regista Zack Snyder ha recentemente rivelato che le versioni estese vietate ai minori di entrambi i film conterranno molto più materiale, tra cui diverse scene di violenza grafica e, una delle quali vede protagonisti il personaggio di Ed Skrien e unversione già uscita su Netflix di Figlia del fuoco, l'Ammiraglio Atticus Noble di Ed …