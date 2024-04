Nel weekend tornano pioggia e freddo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - Vortice depressionaria con goccia d'aria fredda in quota che si muove verso le regioni del Sud Italia dove porterà maltempo con piogge, temporali e neve in montagna. Più asciutto invece al Centro-Nord ma solo temporaneamente. Nel corso delun altro impulso instabile raggiungerà infatti il Mediterraneo con un altro peggioramento accompagnato da aria fredda. Tra Sabato e Domenica avremo infatti ancora temperature in media o poco sotto e possibilità di neve fino a quote medio-basse su Alpi e Appennino. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per l'inizio della prossima settimana confermano un altro nucleoin movimento verso l'Europa occidentale e poi sul Mediterraneo. Maltempo a più riprese in Italia e in un contesto termico sempre piuttosto, a rischio anche il ponte del 25 aprile. ...