Michelle Hunziker - la felicità è un clan al femminile con un piccolo baby boy

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’amore può attendere. Almeno quello per un fidanzato. Abasta l’amore della sua famiglia per essere davvero felice. Un grandetutto al, tra mamme e tre figlie, al quale si è aggiunto, da un anno, un tocco d’azzurro. Il 30 marzo 2023, infatti, la conduttrice è diventata nonna di Cesare, il figlio della primogenita Aurora Ramazzotti. Un evento felicissimo per lei. Poi, dopo l’arrivo della cicogna, sembrava aver ritrovato anche l’amore. Pochi mesi fa, infatti, ha ufficializzato la love story con Alessandro Carollo, osteopata romano che è riuscito a farle battere di nuovo il cuore. Ma la relazione è durata poco. E ora, la bionda svizzera è tutta per la sua pink family. Nella sua ...