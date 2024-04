Fridays for Future - studenti in corteo a Milano | proteste contro le ingiustizie climatiche e slogan pro Palestina

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Tornano in piazza glidifor: questa mattina un serpentone di ragazzi e ragazze sta invadendo le vie del centro di, già piene in occasione della Design Week. Il, che precede quello nazionale di domani (dalle 15 a Porta Venezia), è partito da largo Cairoli. Per poi proseguire verso Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Olona, piazza Sant’Agostino, viale Papiniano, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio. In apertura, uno striscione con scritto ‘Free Palestine = climate justice’. Arrivati davanti alla sede Enel in via Carducci, gli attivisti hanno messo in scena fatto un flash mob, accendendo alcuni fumogeni ed esponendo un altro striscione con scritto ‘Boicotta Enel = climate justice’. I ...

Sciopero per il clima, i tre punti per cui chiediamo a gran voce ‘Riprendiamoci il futuro’ - Lo slogan principale di questo sciopero globale è “Riprendiamoci il Futuro”, un grido collettivo promosso dal movimento ambientale Fridays For Future Italia. Lo slogan si basa su tre punti: una transi ...ilfattoquotidiano

Fridays for future, un migliaio in corteo a Torino - "Clima pace lavoro": dietro a questo striscione sono partiti in corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei Fridays For Future, a Torino. (ANSA) ...ansa